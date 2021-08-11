Четверг может оказаться самым дождливым днем в Москве с начала века, — сообщается на сайте Метеоновости. К завтрашнему утру в городе может выпасть более трети месячной нормы осадков.
2021-08-11T12:37:16+03:00
2021-08-11T12:47:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:37, 11 августа 2021
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