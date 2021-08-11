СК начал проверку в отношении полицейских, которые выгнали женщину из столичного МФЦ за отказ надеть маску

Следственный комитет начал проверку в отношении полицейских, которые выгнали женщину из столичного МФЦ за отказ надеть маску. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос правозащитника Ивана Мельникова.
2021-08-11T12:36:52+03:00
2021-08-11T12:50:39+03:00
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12:36, 11 августа 2021
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