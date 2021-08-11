Оперштаб: За прошедшие сутки в России умерли 799 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в России умерли 799 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 . Это максимальный показатель суточной смертности. Он фиксируется уже четвертый раз.

За сутки по всей стране выявлено более 21 с половиной тысяч случаев заражения. В Москве – около двух тысяч.