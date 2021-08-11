22-летняя уроженка Чечни Халимат Тарамова снвоа попыталась сбежать из дома, но ее задержали на границе с Дагестаном. Девушка снова записала видеообращение, в котором сообщила, что покидает дом добровольно и просит не объявлять ее в федеральный розыск.

Издание База сообщает, что родственники обратились в полицию. Тарамова фактически под домашним арестом.