Роскосмос потребует объяснений от Сахалинских властей в связи со сносом памятника Юрию Гагарину, — сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он считает, что памятник необходимо вернуть.

Сообщения о демонтаже монумента появились в социальных сетях. На месте памятника планируется построить автозаправку.