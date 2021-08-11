Женщина впервые возглавит штат Нью-Йорк. Кэти Хокулл будет исполнять обязанности губернатора до следующих выборов. Демократ Эндрю Куомо подал в отставку на фоне расследования о сексуальных домогательствах. Политик не признает факты неподобающего поведения и до последнего отказывался покидать свой пост.

Прокуратура, расследовавшая обвинения в домогательствах в адрес Куомо, в течение года опросила 179 свидетелей.

Эндрю Куомо трижды избирался губернатором. Он руководил Нью-Йорком с 2011 года. Решение об отставке вступит в силу через две недели.