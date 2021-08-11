В Министерстве образования Иркутской области проходят обыски. Это связано с расследованием уголовного дела об избиениях воспитанников детского интерната в рабочем поселке Квиток.

С заявлением в полицию неделю назад обратились несколько воспитанников. Они рассказали, что по меньшей мере пятеро сотрудников школы-интерната систематически применяли к детям физическую силу за непослушание и самовольные уходы. Задержаны и отстранены от должности замдиректора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в превышении полномочий, неисполнении обязанностей по воспитанию и истязании несовершеннолетних, сообщила пресс-служба областного Следственного комитета. Сегодня стало известно еще об одном эпизоде: 14-летний мальчик сообщил, что воспитатель привлекла для его избиения своего совершеннолетнего сына. По данному факту возбуждено еще одно дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. Прокуратура Приангарья установила факты недостаточно эффективной работы администрации учреждения по созданию безопасных условий пребывания воспитанников и профилактике девиантного поведения подростков.

Региональному министру образования внесено представление с требованием усилить контроль за деятельностью специализированного учреждения для детей-сирот и привлечении лиц к ответственности.