Суд Петропавловска-Камчатского назначил два месяца домашнего ареста камчатскому депутату Игорю Редькину, который признался в убийстве человека по неосторожности. Редькин утверждает, что принял человека за медведя.

Впрочем, эта версия кажется не очень убедительной журналисту информагентства «Кам 24» Владимиру Хитрову

По данным Хитрова, Редькин выпустил в человека около 10 пуль, хотя ему кричали, чтобы он не стрелял.

Игорь Редькин один из самых богатых российских депутатов, он входит в список Форбс.