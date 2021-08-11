В Министерстве обороны РФ утверждают, что афганские талибы взяли под контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном.

В Министерстве обороны России утверждают, что афганские талибы взяли под контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска готовы задействовать базы в Таджикистане и Киргизии «в случае прямой агрессии». Однако лидеры движения пообещали не атаковать и не пересекать соседние государства, утверждает Шойгу.

Вместе с тем, агентство Франс Пресс сообщает, что сотни сотрудников безопасности Афганистана вместе со всем снаряжением были вынуждены сдаться «Талибану» в районе города Кундуз рядом с Таджикистаном.

Только за минувшие сутки в ходе активных боевых действий военным Афганистана удалось убить почти 450 последователей террористической организации, еще более 70 серьезно ранены. Пресс-служба минобороны страны указывает, что наиболее серьезные столкновения были на юге страны. В свою очередь представители «Талибана» заявляют о захвате центра провинций Бадахшан и Баглан. В общей сложности под контролем талибов, по данным ЕС, находится до 65% территории Афганистана

Газета The Washington Post пишет. Что в США опасаются скорого падения Кабула и готовятся к эвакуации американских дипломатов. Издание ссылается на источники в Белом доме.

Движение Талибан признано террористической организацией во многих странах, в том числе и в России.