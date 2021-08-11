Матчи шестого тура Чемпионата России по футболу переносятся на 25-26 августа, — сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, об этом клубы попросил главный тренер сборной Валерий Карпин. Он хочет, чтобы игроки национальной команды получили больше времени для подготовки к матчу отборочного этапа Чемпионата мира против сборной Хорватии.

Игра состоится 1 сентября в Лужниках.