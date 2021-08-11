По данным Центробанка, общий размер задолженности россиян перед банками приближается к 24 триллионам рублей. С начала года долги физических лиц перед кредитными учреждениями выросли на два триллиона. Росстат отмечает, что в этом году из-за роста цен и падения доходов россияне начали «проедать» сбережения.

