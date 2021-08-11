В Белоруссии спортсмен, боец смешанных единоборств Алексей Кудин, приговорен к двум с половиной годам колонии. По версии следствия, он оказал сопротивление милиции во время прошлогодних протестов – ударил двух силовиков по голове.

Кудина задержали в России в январе этого года и экстрадировали на родину, несмотря на запрет ЕСПЧ, — сообщает издание Znak.com.