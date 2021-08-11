В Германии задержан британский подданный. Его подозревают в работе на российские спецслужбы, — сообщает немецкая прокуратура. Утверждается, что обвиняемый получал наличные деньги в качестве вознаграждения. Сумма не называется.
2021-08-11T11:32:15+03:00
2021-08-11T11:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 11 августа 2021
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