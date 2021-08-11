Согласно официальной статистике, в России за прошедшие сутки от коронавируса умерли 799 человек. Выявлено более 21 с половиной тысячи новых случаев ковида, в том числе, около двух тысяч в Москве. Москва по этому показателю снова опережает Петербург.
2021-08-11T11:31:42+03:00
2021-08-11T12:00:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2885566-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3506632.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 11 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...