Эксперт: Миграционный кризис на границе Белоруссии с Прибалтийскими странами имеет рукотворный характер

Директор института миграционной политики Ольга Гулина считает, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Прибалтийскими странами имеет рукотворный характер. Как она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», жители стран Ирака, Ирана и Курдистана платят по 10-20 тысяч $ за белорусские туристические визы, чтобы через Белоруссию попасть в Европу.

По словам О.Гулиной, по данным опубликованного недавно отчета, граждане Ирака, Ирана и Курдистана, которые пересекали границу Белоруссии с Прибалтийскими странами, они все были с белорусскими туристическими визами.

«У Ирака давно уже есть регулярное авиасообщение с Белоруссией, но все-таки не в таком потоке и не в таком количестве туристов. Журналисты провели расследование и выяснили, что огромное количество государственных белорусских туроператоров и иракских и иранских – это просто такой бизнес – открытие визы в Белоруссию из этих стран. Жители этих стран покупают туристические визы в Белоруссию за 10-20 тысяч долларов, потому что их операторы местные обещают, что за 3-4 дня они смогут пересечь эту границу и тогда окажутся в Германии, Франции и т.д. Это такой миграционный вызов, который сделан руками человека», — рассказала О.Гулина.

Как отметила эксперт, данный миграционный вызов оказался неожиданным, неожиданный прирост, более чем в 7 раз нелегального пересечения границы заставил Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex усилить границы Прибалтийских стран. Агентство направило в Литву дополнительный контингент и вертолеты для работы на границе с Белоруссией.

«Для стран Балтии и Европы — это большой шок. На май 2021 года оказалось, что в 7 раз больше, чем за весь 2020 год люди пытались незаконно пересечь литовско-латвийскую границу. Миграционные службы Европейского Союза они мобилизовались и укрепили границу Прибалтийских государств. Была послана техника, а также 60 обученных европейских миграционных офицеров, которые будут способствовать, чтобы такой туризм не стал условий для подачи на убежище в Европейском Союзе», — сказала О.Гулина.

Также она отметила, что у граждан Ирака и Ирана мало шансов получить убежище в европейских странах.

«Квота успешности прошения на убежище меньше 41%, и она регулярно падает. И вообще в 2020 году Ирак и Иран были в числе десятка лидеров стран, подающих на убежище, но преимущество имели граждане Сирии, Венесуэлы и Колумбии. То есть это не те граждане, которые получат убежище в Европейском Союзе», — заключила О.Гулина.