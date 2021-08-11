Журналист Хитров: Версия депутата Редькина о том, что он хотел обезопасить местных жителей от медведя, неубедительна

Журналист информационного агентства «Кам 24» Владимир Хитров сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что версия признавшегося в убийстве депутата Заксобрания Камчатки Игоря Редькина в том, что он хотел защитить местных жителей от медведя, неубедительна.

«Местные жители говорили, что в этом преступлении может быть замешан депутат Редькин, потому что видели его вездеход, и что этот вездеход поехал в сторону свалки. Потом информагентство «Кам24» опубликовало материал о том, что Редькин может быть замешан в этом преступлении. И где-то через час после этого адвокат Редькина прислал сообщение с его признанием, где он говорит, что действительно был на этой свалке и пошел туда, чтобы спасти поселок от медведя. Хотя эта версия не очень убедительна», — сказал журналист.

Как отметил В.Хитров, в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района существует специальная оперативная группа, которая должна разбираться с медведями, представляющими опасность.

«То есть, если бы действительно Редькин узнал, что какой-то к поселку идет медведь, и что он опасен, он должен был обратиться к этой группе и они бы уже принимали решение», — отметил журналист.

Ранее Владимир Хитров написал в «Новой газете», что Игорь Редькин выпустил в сборщиков металла на свалке около десяти пуль, хотя ему кричали, чтобы он не стрелял.

Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и впоследствии скончался в больнице.

Признавшийся в убийстве депутат Заксобрания Камчатки Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста.