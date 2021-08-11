Очереди из грузовиков скапливаются на границе России и Китая. Это связано с резким ростом транзитных грузоперевозок между КНР и Европой через территорию России.

Критическая ситуация сложилась на крупнейшем сухопутном переходе Забайкальск—Маньчжурия. Там, пишет газета «Коммерсант», приграничная инфраструктура оказалась совершенно не готова к увеличению транзита в условиях противоэпидемических мер. Причин, из-за которых работа пункта пропуска иногда оказывалась просто парализована, много – так, например, Китай ежедневно выдает квоту на въезд в КНР сотни фур, но российские пограничники успевают обработать только 80. И те 20 грузовиков, которые не успели заехать на территорию Китая, должны снова встать в очередь. Машины пытаюстся прорваться, объезжая по полю или по встречной полосе, в очереди возникают конфликты вплоть до драк. Осложняет ситуацию тестирование водителей на коронавирус, а также новая система бесконтактного взаимодействия на пунктах пропуска. На границе ежедневно скапливается около 500 автомобилей. Машина может ждать въезда и неделю. Каждая такая задержка обходится компаниям в 150 тысяч рублей. Сроки доставки грузов увеличились на две-три недели. На железной дороге тоже наблюдаются заторы, в чем РЖД винит строгие карантинные меры со стороны Китая.

В Министерстве транспорта обещают обсудить возможное решение проблемы с китайской стороной во второй половине августа.