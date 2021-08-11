Еврокомиссия выделит Литве 37 миллионов евро на решение вопросов, связанных с нелегальной миграцией. В Вильнюсе подчеркивают, что ответственно подходят к своей обязанности охраны внешних границ ЕС и рассчитывают на помощь Европы – финансовую, экспертную и техническую.

Напомним, Литва намерена построить стену на границе с Белоруссией. Проект будет финансироваться из литовского бюджета.