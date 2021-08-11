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11:05, 11 августа 2021

Государственный белорусский телеканал «Беларусь -1 показал интервью с россиянкой Софьей Сапегой

Государственный белорусский телеканал «Беларусь -1 показал интервью с россиянкой Софьей Сапегой, задержанной в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair.
23-летняя Сапега в частности рассказала, что происходило в самолете. Она считает также, что к экстренной посадке не причастны сотрудники белорусских спецслужб. Сапега предположила, что за этим могут стоять сотрудники телеграм-канала НЕХТА, которую возглавлял Роман Протасевич.
Сам Протасевич после задержания неоднократно выступал в эфире белорусских государственных СМИ и сделал ряд противоречивых заявлений.
Политический обозреватель из Белоруссии Артем Шрайбман считает, что Александр Лукашенко использует Протасевича и Сапегу как средства пропаганды

Сам Александр Лукашенко на днях заявил, что уже не рад тому, что Роман Протасевич находится в Белоруссии. Он назвал Протасевича «практически свободным человеком».

Политический обозреватель из Белоруссии Артем Шрайбман считает, что интервью Романа Протасевича и Софьи Сапеги Лукашенко использует, как средство пропаганды своего режима.
Лукашенко считает, что белорусы прекратили свою протестную деятельность, потому что поняли, что он прав, добавил Шрайбман.

Белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил на днях, что Протасевич, — цитирую: «практически свободный человек» и может работать.


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