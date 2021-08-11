Издательства АСТ и ЭКСМО подали два иска в Мосгорсуд к мессенджеру Telegram – из-за неудаления пиратского контента, — сообщает газета «Коммерсантъ». В частности, это касается пиратских копий Стивена Кинга и Дмитрия Глуховского. В качестве обеспечительной меры Мосгорсуд уже обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к произведениям этих авторов.