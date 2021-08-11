В Эквадоре сегодня, как ожидается, пройдут массовые акции протеста, организованные профсоюзами.

Правительство не справилось со своей работой, считают в Главном профсоюзе работников Эквадора, насчитывающего 40 тысяч членов. Там подчеркивают, что власти не приняли адекватных мер для предотвращения экономического кризиса, коллапса здравоохранения и роста безработицы. Поэтому люди планируют устроить сегодня национальные марши протеста, к которым, вероятно, присоединятся члены других крупных профсоюзов страны. Среди основных требований — замораживание цен на топливо, ужесточение контроля за ценами на транспорт и продукты первой необходимости, снижение уровня безработицы. Организаторы протестов обвиняют Гильермо Лассо, вступившего в должность президента Эквадора в конце мая, в том, что он не выполнил своих предвыборных обещаний. Он говорил о необходимости создания свободной экономики, увеличения минимальной зарплаты и роста числа рабочих мест, модернизации систем образования и здравоохранения.

Предприниматель и банкир Лассо выиграл на выборах во втором туре. У него нет поддержки в парламенте – сторонники нового президента занимают лишь десятую часть кресел