Киргизия аннулировала соглашение по золотому руднику «Кумтор», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госкомитет Национальной безопасности, который расследует уголовное дело о коррупции, связанной с реализацией проекта. По делу арестован бывший премьер Киргизии Темир Сариев, а экс-президент Аскар Акаев дал показания.

Ранее Киргизия изъяла рудник у канадской компании «Centerra Gold» — это привело к конфликту не только с акционерами, но и с властями Канады, — отмечает «Коммерсантъ».