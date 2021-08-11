Полиция Вильнюса задержала 26 участников протестной акции против антиковидных ограничений. Демонстранты собрались у здания Сейма Литвы, — сообщает портал Делфи.
По данным правоохранительных органов, после митинга начались беспорядки, пострадали не менее 10 полицейских. Полиция применила слезоточивый газ.
Полиция Вильнюса задержала 26 участников протестной акции против антиковидных ограничений
Полиция Вильнюса задержала 26 участников протестной акции против антиковидных ограничений. Демонстранты собрались у здания Сейма Литвы, — сообщает портал Делфи.