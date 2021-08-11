Полиция Вильнюса задержала 26 участников протестной акции против антиковидных ограничений. Демонстранты собрались у здания Сейма Литвы, — сообщает портал Делфи.

По данным правоохранительных органов, после митинга начались беспорядки, пострадали не менее 10 полицейских. Полиция применила слезоточивый газ.