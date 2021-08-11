Минздрав России утверждает, что вакцина «Спутник на 95% защищает от тяжелого течения коронавируса

Министерство здравоохранения России утверждает, что вакцина «Спутник на 95% защищает от тяжелого течения коронавируса. При этом разработчики Центра имени Гамалеи утверждают, что российская вакцина переносится лучше западных, Pfizer и Moderna.

Тем временем, американские ученые предупредили о штамме коронавируса Йота – он повышает летальность на 60%, а для людей старшего возраста — на 80%. Мутация была обнаружена в Нью-Йорке осенью прошлого года. Она выявлена еще в 27 странах.