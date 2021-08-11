Следователи проводят обыски в Министерстве образования Иркутской области. Это связано с систематическими избиениями детей в школе-интернате поселка Квиток.

По данным СК, как минимум пятеро сотрудников – заместитель директора по воспитательной работе, три воспитателя и медсестра, систематически применяли физическую силу к детям за непослушание или самовольные уходы из школы-интерната.