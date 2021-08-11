Z Архив новостей новости
5 4 6 1125
10:04, 11 августа 2021

Следователи проводят обыски в Министерстве образования Иркутской области

Фото: Эхо Москвы
Фото: Эхо Москвы

Следователи проводят обыски в Министерстве образования Иркутской области. Это связано с систематическими избиениями детей в школе-интернате поселка Квиток.
По данным СК, как минимум пятеро сотрудников – заместитель директора по воспитательной работе, три воспитателя и медсестра, систематически применяли физическую силу к детям за непослушание или самовольные уходы из школы-интерната.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

В Петербурге программиста из списка Forbes с ДЦП пытались высадить из автобуса «Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить»

5 176 6 62382 04.08
Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Сталинизм-лайт Сталинизм постмодерна, сталинизм плюралистический. Его особенность — амбивалентное восприятие диктатора в ряду других исторических персонажей. Раз есть «Ельцин-центр», то пусть будет и «Сталин-центр»...

5 221 6 24447 05.08
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 114 6 12758 09.08
Блоги

+ Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Ранее белорусский СК объявил, что Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение и обязались сотрудничать со следствием…

5 51 6 5908 08:51
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Украина — для украинцев (ничего не напоминает?) Сценарий, что человек русский, и собственно, именно за это свое законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота – президентом Украины не предусматривается…

5 104 6 13358 05.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Белоруссия, вокруг сгущаются тучи Можно ожидать, что в ближайшее время может быть нанесен какой то удар по Белоруссии и по Лукашенко, который и свяжет политически все эти конфликты и выведет конфликт на новый уровень…

5 144 6 73960 04.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про президента. Про землю. Про чувства. Про деоккупацию Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя?..

5 208 6 29495 05.08
Блоги

+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...

5 215 6 34712 05.08
8читать ;смотреть
Блоги

Открытые медиа

Но мы хотя бы попытались Мы приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики…

5 73 6 12596 05.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Соцсети — наш «дневник Анны Франк» Мы не преодолели свое тоталитарное прошлое. Мы не просили за него прощения, мы не признавали вину, не стыдились его…

5 66 6 12191 10.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О причинах отношения к российскому спорту Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира…

5 176 6 35452 08.08
Блоги

Оксана Мысина актриса

Коллективное письмо в поддержку Лии Ахеджаковой Во имя того, чтобы честь и достоинство поистине народной артистки России Лии Ахеджаковой не пострадали, мы настаиваем на том, чтобы ей были принесены извинения…

5 129 6 40706 04.08
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Валерий Шарифулин/ТАСС Олимпиада. День 14-й Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг…

5 24 6 5403 06.08
Интервью Интервью

Лия Ахеджакова гость: Лия Ахеджакова народная артистка России

О фейковом аккаунте в Твиттере Я совершенно не имею к этому отношения, но моя репутация очень сильно пострадала, потому что люди, которые от моего имени оскорбляют людей, обращаются к каким-то людям, которых я не знаю…

5 115 6 30159 10.08
Блоги

Светлана Тихановская политик

+ Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга На вопрос «а можа так и трэба?», мы всей страной смогли ответить «нет, так быть не должно». Но теперь мы знаем, что нации, которая решилась быть свободной, предстоит много работы…

5 28 6 7445 09.08
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор новой интернет-монографии «Русская история; авторская концепция против официальной мифологии.»

Обыкновенный сталинизм! Самостоятельный слой бизнесменов, неизбежный оппонент режима, нужен ему как рыбе зонтик. Уютно здесь только «своим»...

5 27 6 13810 04.08

Популярное за неделю

Новости

Пациенты московской больницы №71, которую возглавляет доктор Александр Мясников, жалуются на антисанитарию в палатах По данным телеканала «360», в палатах есть тараканы, причем в таких количествах, что некоторые пациенты просыпаются от того, что по ним ползают…

5 17 6 68887
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Ну ладно, понятно, решили строить диктатуру, но зачем же делать все так же убого и ужасно, как делается всё. Хотя бы диктатуру они могли ненадолго сделать нормально?..

5 43 6 82389 04.08
#слушать 52:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 114 6 12775 09.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Прекратить истерику Потребовать на следующих соревнованиях, чтобы судейский корпус формировался из числа членов российского ЦИК…

5 124 6 132321 08.08
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Лукашенко построил машину времени, которая показывает наше ближайшее будущее. Не в обиду Украине будет сказано — спецслужбы как российские, так и белорусские, как выясняется, шуруют по ее территории, как хотят…

5 79 6 69652 07.08
#слушать 47:22 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9217446
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4989590

Сегодня в эфире