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10:03, 11 августа 2021

Россия отправила еще один самолет в Грецию для тушения лесных пожаров

фото: Michael Varaklas / AP / ТАСС
фото: Michael Varaklas / AP / ТАСС

Россия отправила еще один самолет в Грецию для тушения лесных пожаров в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

В Афинах уже приземлились два самолета и два вертолета, которые должны помочь тушить природные пожары на северных окраинах Афин, острове Эвбея, Родосе и Халки. Ранее Греция уже арендовала у Москвы самолет-амфибию. Это не первая сводная группировка российских спасателей за границей. Так, в Анкару будут доставлены еще около 10 единиц специальной техники, среди которых вертолеты и самолеты.
При этом в Якутию, где уже несколько дней действует режим ЧС регионального масштаба, самолеты прислали лишь спустя месяц после начала активного распространения огня, утверждают экологи Greenpeace. Лесные пожары активно перебираются на населенные пункты. Без жилья остались почти 200 человек, гибнут и страдают десятки тысяч животных разных видов. В огне, согласно сводкам регионального правительства, оказались почти 4 миллиона гектаров леса, дым уже накрыл Иркутскую область, Красноярский край, регионы Урала и вплотную подобрался к Арктике.

По мнению специалистов Гринпис, основная причина масштабных лесных пожаров в России – легальные лесозаготовки. Рабочие сжигают порубочные остатки, не соблюдая правила пожарной безопасности. Причиной пожара может стать и брошенный окурок.


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