Штамм коронавируса «йота» может серьезно повысить летальность от вируса, выяснили американские ученые. Эту вариацию впервые обнаружили в Нью-Йорке в прошлом ноябре, с тех пор она появилась в 27 странах.

«Йота» была доминирующим штаммом в Нью-Йорке в период с ноября прошлого года по март этого – до появления более заразного варианта «альфа». Эпидемиологические данные за этот период изучили ученые департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете. Они выяснили, что эта вариация распространяется быстрее других известных мутаций и значительно опаснее, особенно для пожилых людей. Смертность среди них оказалась выше на 80% по сравнению с другими штаммами. В других возвратных группах коэффициент смертности также оказался значительно выше. Всемирная организация здравоохранения включила штамм «йота» в список вариантов, представляющих интерес — попадают мутации ковида, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории. В России о выявлении заболевших штаммом «йота» пока не сообщалось. В стране доминирует «дельта».

Ранее разработчики вакцины AstraZeneka рассказали, что достижение коллективного иммунитета невозможно, поскольку новые штаммы, в частности «дельта» способны заражать привитых и продолжат распространяться