В Преображенском суде сегодня состоится заседание по делу о нарушениях санитарных норм в отношении Марии Алехиной

Преображенский районный суд сегодня проведет заседание по «санитарному делу» в отношении участницы Pussy Riot Марии Алехиной. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Даниил Берман, это дело сфабриковано, а заседания представляют собой формальность.

«От этого процесса ничего не жду, и мне вообще кажется, что это злая ирония. Ту процедуру, которая осуществляется в помещении по адресу, где располагается данный суд, в контексте именно «санитарного дела» называть эту процедуру судом трудно. Правосудием это не является, это совершенно административная будет процедура, напоминающая сдачу показаний счетчиков в квартирах — где можно поспорить за количество истраченной воды, но счет вам все равно выставят», — сказал он.

Заседания назначены на несколько дней подряд.

«Нужно будет проходить какое-то количество дней туда, там будут происходить разнообразные процедуры, которые будут именоваться юридическими. По их результатам будет вынесена бумага, в которой будет написано, что моей подзащитной по всей вероятности нельзя будет выходить из квартиры и еще какие-то ограничения, которые должны испортить ей максимально жизнь», — отметил Д.Берман.

Сама Мария Алехина обращала внимание на то, что подобный процесс выглядит абсурдно из-за несоблюдения судом ковидных рекомендаций.

М.Алехину обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил при проведении митингов.