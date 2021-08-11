Афганские талибы захватили административный центр провинции Бадахшан, город Файзабад на севере страны. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По некоторым данным, Талибан контролирует 65% территории Афганистана, в том числе границу с Таджикистаном и Узбекистаном.

Движение признано террористической организацией и запрещено в России.