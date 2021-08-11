Z Архив новостей новости
5 0 6 0
09:34, 11 августа 2021

Афганские талибы захватили административный центр провинции Бадахшан, город Файзабад на севере страны

Афганские талибы захватили административный центр провинции Бадахшан, город Файзабад на севере страны. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По некоторым данным, Талибан контролирует 65% территории Афганистана, в том числе границу с Таджикистаном и Узбекистаном.
Движение признано террористической организацией и запрещено в России.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

В Петербурге программиста из списка Forbes с ДЦП пытались высадить из автобуса «Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить»

5 175 6 62002 04.08
Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Сталинизм-лайт Сталинизм постмодерна, сталинизм плюралистический. Его особенность — амбивалентное восприятие диктатора в ряду других исторических персонажей. Раз есть «Ельцин-центр», то пусть будет и «Сталин-центр»...

5 221 6 24381 05.08
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 111 6 12502 09.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Белоруссия, вокруг сгущаются тучи Можно ожидать, что в ближайшее время может быть нанесен какой то удар по Белоруссии и по Лукашенко, который и свяжет политически все эти конфликты и выведет конфликт на новый уровень…

5 144 6 73768 04.08
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Украина — для украинцев (ничего не напоминает?) Сценарий, что человек русский, и собственно, именно за это свое законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота – президентом Украины не предусматривается…

5 103 6 13321 05.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про президента. Про землю. Про чувства. Про деоккупацию Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя?..

5 208 6 29485 05.08
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Одни улыбки и одна коррупция Какая прекрасная Россия будущего? Я пытался вытащить из Навального, что он думает будущем России. Он не сказал ни слова о русских смыслах, о русских кодах, об огромном образе русского будущего…

5 155 6 48186 04.08
Блоги

+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...

5 215 6 34698 05.08
8читать ;смотреть
Блоги

Открытые медиа

Но мы хотя бы попытались Мы приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики…

5 73 6 12584 05.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Соцсети — наш «дневник Анны Франк» Мы не преодолели свое тоталитарное прошлое. Мы не просили за него прощения, мы не признавали вину, не стыдились его…

5 58 6 11508 10.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О причинах отношения к российскому спорту Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира…

5 176 6 35427 08.08
Блоги

Оксана Мысина актриса

Коллективное письмо в поддержку Лии Ахеджаковой Во имя того, чтобы честь и достоинство поистине народной артистки России Лии Ахеджаковой не пострадали, мы настаиваем на том, чтобы ей были принесены извинения…

5 129 6 40693 04.08
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Валерий Шарифулин/ТАСС Олимпиада. День 14-й Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг…

5 24 6 5399 06.08
Интервью Интервью

Лия Ахеджакова гость: Лия Ахеджакова народная артистка России

О фейковом аккаунте в Твиттере Я совершенно не имею к этому отношения, но моя репутация очень сильно пострадала, потому что люди, которые от моего имени оскорбляют людей, обращаются к каким-то людям, которых я не знаю…

5 103 6 26814 10.08
Блоги

Светлана Тихановская политик

+ Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга На вопрос «а можа так и трэба?», мы всей страной смогли ответить «нет, так быть не должно». Но теперь мы знаем, что нации, которая решилась быть свободной, предстоит много работы…

5 28 6 7376 09.08
8читать ;смотреть
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Судейство на заказ Посмотрите на медальный зачет, который хоть и не напрямую, но отражает состояние дел в нашей стране. Как образ нашей страны продают на Западе? Медленное разрушение, полное отсутствие свобод…

5 121 6 33080 09.08

Популярное за неделю

Новости

Пациенты московской больницы №71, которую возглавляет доктор Александр Мясников, жалуются на антисанитарию в палатах По данным телеканала «360», в палатах есть тараканы, причем в таких количествах, что некоторые пациенты просыпаются от того, что по ним ползают…

5 17 6 67316
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Ну ладно, понятно, решили строить диктатуру, но зачем же делать все так же убого и ужасно, как делается всё. Хотя бы диктатуру они могли ненадолго сделать нормально?..

5 43 6 82187 04.08
#слушать 52:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 111 6 12514 09.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Прекратить истерику Потребовать на следующих соревнованиях, чтобы судейский корпус формировался из числа членов российского ЦИК…

5 123 6 132085 08.08
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Лукашенко построил машину времени, которая показывает наше ближайшее будущее. Не в обиду Украине будет сказано — спецслужбы как российские, так и белорусские, как выясняется, шуруют по ее территории, как хотят…

5 79 6 69498 07.08
#слушать 47:22 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9217416
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4989545

Сегодня в эфире