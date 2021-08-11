Афганские талибы захватили административный центр провинции Бадахшан, город Файзабад на севере страны. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По некоторым данным, Талибан контролирует 65% территории Афганистана, в том числе границу с Таджикистаном и Узбекистаном.
Движение признано террористической организацией и запрещено в России.
Афганские талибы захватили административный центр провинции Бадахшан, город Файзабад на севере страны
Афганские талибы захватили административный центр провинции Бадахшан, город Файзабад на севере страны. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По некоторым данным, Талибан контролирует 65% территории Афганистана, в том числе границу с Таджикистаном и Узбекистаном.