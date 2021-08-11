В Иркутской области полиция задержала отца и сына, которые грабили фуры прямо на ходу. По версии следствия, подозреваемые украли груз электроники из кузова тягача на скорости более 80 километров в час. Для этих целей они оборудовали автомобили, способные вплотную примыкать к большегрузам. Дальнобойщик даже не заметил пропажу, — сообщает издание Znak.com.

