Преображенский суд Москвы сегодня вынесет решение по требованию Федеральной службы исполнения наказаний. Она просит заключить под стражу Анастасию Васильеву, лечащего врача Алексея Навального и руководителя профсоюза «Альянс врачей», который российские власти считают иностранным агентом.

Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Дмитрий Джулай, оснований для этого нет.

«Сегодня должно быть рассмотрено представление органов ФСИН о замене меры пресечения на заключение под стражу. Соответственно доказательства ФСИН представил довольно поверхностное — 4 фотографии на 3-х из которых не видно лица моей подзащитной, а на 4-й изображена не она, а ее малолетняя дочь», — рассказал адвокат.

По словам Д.Джулая, так же сотрудниками ФСИН были представлены отчеты о срабатывании электронного браслета, где значатся в отчетах другие серийные номера электронных устройств, нежели те, которые указаны в актах приема передачи и в постановлении о применении технических средств к А.Васильевой.

«И также в этих актах указаны неверное время ограничений определенных действий — с 8 утра до 20 вечера, в том время как судом на Васильеву наложен запрет до с 20 вечера до 8 утра. Поэтому неудивительно, что у ФСИН срабатывал ложное устройство», — отметил адвокат.

Д.Джулай считает, что сотрудники ФСИН, подавшие в суд такие документы, проявили безалаберность. Васильева — фигурант дела о нарушении санитарных норм. Ранее суд назначил ей запрет определенных действий.