Россия отправила в Грецию еще один самолет Ил-76 для тушения лесных пожаров. Это поручение президента Владимира Путина, — сообщает ТАСС.

Ранее в Турцию были направлены три российских самолета-амфибии, пять пожарных самолетов и три пожарных вертолета.

По словам российских экологов, в горящую Якутию пожарную авиатехнику прислали лишь спустя месяц после начала активного распространения пожаров. Как утверждают представители Гринпис, в этом сезоне в России сгорело более 16 миллионов гектаров леса. Это больше территории Греции. Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых.

Самые мощные пожары бушуют в Якутии.