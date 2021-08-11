Спортивный обозреватель Дурново: В предстоящем футбольном матче за Суперкубок Европы перевес на стороне «Челси»

Футбольный матч за Суперкубок Европы пройдет сегодня между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом». Испанский клуб добился очень многого, однако перевес будет на стороне англичан. Об этом рассказал спортивный обозреватель «Эха» в эфире радиостанции Алексей Дурново.

«Победители Лиги Европы они бывает из кожи вон лезут, но никак не могут ничего с победителями Лиги чемпионов сделать. История нынешнего Суперкубка, здесь нужно петь осанну «Вильярреалу», потому что это команда из города с населением в 50 тысяч человек, и победа в Лиги Европы сезонов 20-21 — это вообще первый трофей «Вильярреала», за всю его достаточно долгую историю. У «Челси» несомненно и состав мощнее, и силы воли побольше, и запас прочности, поэтому «Челси» несомненный фаворит в матче с «Вильярреалом». Конечно, борьба будет, футбол скорее получится яркий, красочный и запоминающийся», — сказал он.

В последние годы в матчах Суперкубка все заметнее становится разрыв между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы, добавил Алексей Дурново.