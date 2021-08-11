Суд в Лондоне проведёт предварительные слушания по апелляции Минюста США на отказ выдать американским властям Ассанжа

Суд в Лондоне проведёт сегодня предварительные слушания по апелляции Минюста США на отказ выдать американским властям Джулиана Ассанжа. Основателю сайта WikiLeaks за океаном грозит длительное тюремное заключение.

Высокий суд Лондона разрешил министерству юстиции США обжаловать решение по нескольким пунктам. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в Штаты. Судья решила, что основатель сайта WikiLeaks склонен к самоубийству и в американской тюрьме может нанести себе вред. В апелляции Минюста указано, что судья ошиблась при оценке доказательств того, что Ассанжу угрожает самоубийство. Власти США также оспорили утверждения профессора-психиатра, который обследовал австралийца и пришёл к этому выводу. Минюст пообещал британскому суду, что в случае экстрадиции Ассанж сможет отбывать срок в тюрьме Австралии. Как пишет газета Times, именно после этого Высокий суд Лондона разрешил ведомству частично обжаловать решение об отказе выдать Ассанжа американским властям. За океаном ему грозит до 175-ти лет тюрьмы по почти двум десяткам обвинений в нарушении гостайны. Ассанжу вменяют преступления, связанные с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации.

Основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме больше двух лет. Ассанж ждёт окончательного решения по делу об экстрадиции в США. До этого он 7 лет жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. В конце июля суд лишил Ассанжа гражданства этой страны.