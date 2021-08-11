Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отстранил от должности сразу трех генералов, занимавших высокие должности в центральном аппарате МВД и московском управлении, — сообщают «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на информированные источники.

По информации СМИ, министр принял такое решение после ареста начальника Камчатской полиции Михаила Киселева, за которого генералы поручились четыре года назад. Киселева подозревают в превышении полномочий и получения взятки.