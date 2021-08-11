Суд на Камчатке отправил под домашний арест депутата Игоря Редькина, подозреваемого в убийстве человека.

Мера пресечения пока избрана на два месяца, сообщили в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Накануне Игорь Редькин сознался, что в начале августа случайно застрелил человека, пытаясь отпугнуть медведя. По его словам, он узнал, что районе бродит опасное животное и, взяв ружье, ночью выстрелил. Позднее он узнал, что региональный следственный комитет сообщил, что на свалке одного из поселков Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой был ранен 30-летний мужчина. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, но спасти его не смогли. Сам депутат уверяет, что решил честно понести наказание за ошибку.

Вместе с тем местные жители и региональные СМИ, сообщают, что Редькин во время инцидента был пьян, ездил по району на вездеходе и просто стрелял из карабина.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», Редькин написал заявление о приостановке членства и отказе от участия в предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания края. Вскоре после этого президиум партии принял решение о его исключении.

Игорь Редбкин является одним из богатейших госслужащих страны. В прошлом году он занял 20-е место в рейтинге дохода чиновников по версии журнала Forbes