Россиянка София Сапега заявила о непричастности спецслужб Белоруссии к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске. В своем первом интервью государственному телеканалу Беларусь-1 Сапега предположила, что в инциденте может быть замешано окружение основателя телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича.

Во время интервью показали фрагмент эфира с Романом Протасевичем. В котором он говорит, что к посадке самолета в Минске могут быть причастны сотрудники телеграм-канала НЕХТА, а также советник Светланы Тихановской

Ранее белорусский следственный комитет объявил, что Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение и обещали сотрудничать со следствием. После этого обоих перевели из СИЗО под домашний арест. Белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил на днях, что Протасевич, — цитата: «практически свободный человек» и может работать.