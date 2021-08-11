Facebook удалил более 300 аккаунтов из России — они распространяли дезинформацию о прививках от коронавируса, — сообщается в блоге социальной сети. Отмечается, что в целом кампания по дискредитации вакцин провалилась, но некоторое внимание сообщения все же привлекли.
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