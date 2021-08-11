Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти завершила вакцинацию от коронавируса препаратом компании Moderna, хотя в качестве первой дозы использовала вакцину «Спутник» — сообщается в Twitter Минздрава.

В сообщении отмечается, что министерству удалось добиться большого прогресса в комбинировании вакцин благодаря совместным исследованиям с Российским фондом прямых инвестиций.