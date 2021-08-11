Еще один штамм коронавируса Йота способен значительно повысить уровень смертности среди пожилых людей

Еще один штамм коронавируса Йота, выявленный в США и еще 27 странах год назад, способен значительно повысить уровень смертности среди пожилых людей, — к такому выводу пришли американские ученые. Они изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке с ноября 2020 по апрель 2021 года и выяснили, что Йота-штамм передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации.