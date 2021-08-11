По данным министра обороны Сергея Шойгу, афганские талибы взяли под контроль границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Шойгу утверждает, что руководство талибов обещало не пересекать границы и не атаковать сопредельные территории. Он пообещал задействовать базы в Таджикистане и Киргизии «в случае прямой агрессии».

Движение Талибан признано террористическим и запрещено во многих странах, включая Россию.