Камчатский депутат, миллиардер Игорь Редькин, отправлен под домашний арест на два месяца. Депутат признался, что случайно застрелил человека. Он утверждает, что перепутал мужчину с медведем. В то же время некоторые СМИ сообщали, что Редькин мог быть пьян.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Депутат исключен из «Единой России» , — сообщается на сайте регионального отделения партии.
Камчатский депутат, миллиардер Игорь Редькин, отправлен под домашний арест на два месяца
Камчатский депутат, миллиардер Игорь Редькин, отправлен под домашний арест на два месяца. Депутат признался, что случайно застрелил человека. Он утверждает, что перепутал мужчину с медведем. В то же время некоторые СМИ сообщали, что Редькин мог быть пьян.