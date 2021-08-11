Камчатский депутат, миллиардер Игорь Редькин, отправлен под домашний арест на два месяца. Депутат признался, что случайно застрелил человека. Он утверждает, что перепутал мужчину с медведем. В то же время некоторые СМИ сообщали, что Редькин мог быть пьян.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Депутат исключен из «Единой России» , — сообщается на сайте регионального отделения партии.