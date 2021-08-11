Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Беларусь-1

Россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала НЕХТА Романом Протасевичем, дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Беларусь-1.

Сапега сомневается, что к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске причастны спецслужбы Белоруссии. По его словам, за этим могут стоять люди из окружения Протасевича.

Ранее белорусский Следственный комитет объявил, что Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение и обязались сотрудничать со следствием. После этого обоих перевели из СИЗО под домашний арест.