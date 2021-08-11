Обострение ситуации в Афганистане обсудят сегодня на переговорах в Дохе представители России, США и ряда других стран.

Захват афганских территорий талибами после начала в мае вывода из страны войск НАТО станет главной темой переговоров в столице Катара. Спецпредставители России, США, Пакистана и Китая призовут боевиков остановить наступление. Они продолжат захватывать новые города и сёла Афганистана до тех пор, пока правительство страны и радикалы не сядут за стол переговоров. Именно этого намерена добиваться Россия и другие участники встречи, рассказал спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Он отметил, что подвижек в мирном процессе не стоит ждать до осени, передаёт агентство ТАСС. Движение Талибан, которое в России признано террористическим и запрещено, помимо сельских районов за последние дни захватило шесть столиц провинций, в том числе рядом с Таджикистаном. США вчера признали: ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшается и вызывает тревогу. По данным ООН около двухсот мирных жителей за месяц были убиты в ходе боёв. В Международном комитете красного креста сказали, что война угрожает жизням сотен тысяч афганцев.

Власти Афганистана призвали Иран помочь убедить талибов принять участие в мирных переговорах.

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила, что в ООН серьезно обеспокоены преступлениями талибов в Афганистане:

Верховный комиссар серьёзно встревожена поступающими сообщениями о том, что талибы жёстко ограничивают права человека, особенно женщин, в районах, которые они берут под свой контроль.

Народ Афганистана опасается возвращения к худшим временам прошлого. Меньшинства, правозащитники, журналисты и другие лица, которые находятся в особо уязвимом положении, нуждаются в особой защите. Есть действительно реальная угроза возобновления зверских расправ над этническими и религиозными группами.



Очередная встреча по афганскому мирному урегулированию началась во вторник в Дохе. Заседания будут проходить в течение трех дней.