Компания Фейсбук заблокировала более 300 аккаунтов в социальных сетях, через которые распространялась дезинформация о вакцинах компаний Pfizer и AstraZeneca. В организации уверены, что это делалось через фирму, работающую из России.

Речь идет о 65 российских аккаунтах в социальной сети Facebook и почти 250 страницах в Instagram. Как сообщает пресс-служба корпорации, все они были связаны с компанией Fazze, зарегистрированной в Великобритании, но ведущей работу из России. Причем кампания дезинформации, говорится в заявлении, была проведена с интервалом в почти пять месяцев. Так, в конце прошлого года аккаунты распространяли шутки и комментарии о том, что использование Pfizer и AstraZeneca могут превратить человека в шимпанзе. А уже в мае этого года через все они ставили под сомнение безопасность и эффективность препаратов, основываясь якобы на утечке из компании AstraZeneca. Среди прочего указывалось, что иммунизация Pfizer опасна из-за большого числа жертв.

Facebook отмечает, что кампании по дезинформации совпали с тем моментом, когда ряд стран обсуждали возможность экстренного применения обеих вакцин.

На данный момент Facebook запретил работу компании Fazze на своих площадках.