Церемония вручения премии «Эмми» в этом году пройдет под открытым небом из-за ковида, пишет американский портал Deadline со ссылкой на организаторов. 73-ю церемонию проведут на специальной площадке за театром «Майкрософт» в Лос-Анджелесе. Также будет жестко ограничено число людей на красной ковровой дорожке.

Церемония состоится 19-го сентября.