В Германии началась 48-часовая общенациональная железнодорожная забастовка. Бастуют машинисты как грузовых, так и пассажирских поездов (госконцерн Deutsche Bahn на этот период был вынужден отменить три четверти поездов дальнего следования и пообещать бесплатно обменять билеты всем, кого это затронет).

Машинисты требуют повышения зарплаты на полтора процента и единовременной выплаты в 600 евро в связи с пандемией. В Deutsche Bahn это называют – цитата – «эскалацией в неподходящее время».