Певица Максим не сможет выступать еще как минимум год после выписки из больницы – об этом рассказала ее директор Маргарита Соколова. Отправить на долечивание дома артистку могут уже через неделю-полторы, но врачи категорически требуют исключить любые нагрузки на легкие – в том числе пение и авиаперелеты.

Максим попала в больницу в конце июня, вскоре из-за обширного поражения легких ее ввели в медикаментозную кому.