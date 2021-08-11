Более 30 рейсов задерживается в аэропорту Красноярска сегодня утром из-за дыма от лесных пожаров. Пострадали направления на и из Москвы, Петербурга, Сочи, Симферополя, Екатеринбурга и Якутска. Несколько рейсов отменено вовсе.

Ранее региональное управление МЧС признало, что количество населенных пунктов в дыму за сутки в Красноярском крае увеличилось до более чем 900.