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07:04, 11 августа 2021

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сегодня встретится с президентом Молдавии Майей Санду

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сегодня встретится с президентом Молдавии Майей Санду. Он прилетел в Кишинев по ее приглашению.

Это первый визит курировавшего молдавское направление Дмитрия Козака в республику с тех пор, как Майя Санду сменила на посту президента страны Игоря Додона и добилась формирования нового прозападного правительства. Известно, что на переговорах Козака и молдавского лидера также будут присутствовать глава МИДа республики и вице-премьер, ответственный за приднестровское урегулирование. Санду, выступающая за расширение связей с Евросоюзом, ранее также говорила о необходимости восстановления диалога с Москвой. В первую очередь речь идет о Приднестровье. Кишенев хочет продолжить обсуждение вывода российского миротворческого контингента. Его ввели в 1992-м году на фоне конфликта, начавшегося, когда регион провозгласил независимость. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что Санду следует осторожнее высказываться на эту тему, чтобы не спровоцировать нового обострения в отношениях с Москвой.

Санду активно поддерживают в Евросоюзе. Брюссель даже пообещал выделить Молдавии сотни миллионов евро на восстановление после ковидного кризиса.


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